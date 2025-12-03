Андрей Назаров высказался о важности изменений в регламенте КХЛ для иностранных тренеров

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что КХЛ нужно изменить регламент, чтобы иностранные тренеры не могли покидать клуб по своему желанию в середине сезона, как это сделал ранее канадский специалист Бенуа Гру, покинувший пост главного тренера «Трактора».

«До паузы на Кубок Первого канала осталось совсем немного времени, все команды выкладываются, стараются набрать максимум очков, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении. У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже, но главное, что мы не видим безразличия, а конкуренция только растёт. Хоккей в нашей стране вышел на пик своей активности, это самый популярный вид спорта в стране. Достаточно посмотреть, несмотря на место в таблице, на заполненные трибуны в том же Новосибирске, куда скоро приедет сборная России. Телевизионные рейтинги тоже высокие.

В целом КХЛ активно развивается, двигается вперёд, с каждым годом становится интереснее и разнообразнее. Единственное, можно добавить несколько важных юридических моментов в регламент. Например, в те же контракты иностранных тренеров. Сложно представить, что российский специалист посреди сезона оставит свою команду на произвол судьбы, бросит город, в котором ему доверяли и куда пригласили, подведёт игроков и руководство. Не хочется, чтобы у нас в лиге появлялись какие-то ныне распространённые в народе «бабушкины схемы», когда людей заваливают деньгами, выписывают им огромные контракты, а они потом просто исчезают где-нибудь в Канаде или США, заявляя об усталости», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.