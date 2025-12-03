«Трактор» поблагодарил за игру завершившего карьеру Чарльза Робинсона. Ранее о своём решении американский нападающий сообщил в соцсети.

«Трактор» стал последним клубом, где Робинсон завоевал награды. Его сумасшедшая самоотдача не могла оставить равнодушными ни партнёров по команде, ни болельщиков. Бадди, спасибо за яркую игру! Нам будет тебя не хватать. Ты навсегда «чёрно-белый», — говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

За «Трактор» Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне-2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025.