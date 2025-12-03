Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» поблагодарил за игру завершившего карьеру Чарльза Робинсона

«Трактор» поблагодарил за игру завершившего карьеру Чарльза Робинсона
Комментарии

«Трактор» поблагодарил за игру завершившего карьеру Чарльза Робинсона. Ранее о своём решении американский нападающий сообщил в соцсети.

«Трактор» стал последним клубом, где Робинсон завоевал награды. Его сумасшедшая самоотдача не могла оставить равнодушными ни партнёров по команде, ни болельщиков. Бадди, спасибо за яркую игру! Нам будет тебя не хватать. Ты навсегда «чёрно-белый», — говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

За «Трактор» Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне-2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025.

Материалы по теме
Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android