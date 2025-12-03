Овечкин стал седьмым хоккеистом в истории с 800+ очками в выездных матчах регулярки НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в победном гостевом матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Россиянин стал седьмым хоккеистом в истории лиги с 800+ очками в выездных матчах регулярки НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 800 (463+337) очков в 760 выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Выше россиянина по этому показателю расположились шесть хоккеистов: Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

На счету Овечкина 875 очков в выездных матчах с учётом плей-офф, что позволило россиянину расположиться на чистом пятом месте в списке бомбардиров гостевых матчей в истории лиги.