Овечкин стал седьмым хоккеистом в истории с 800+ очками в выездных матчах регулярки НХЛ

Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в победном гостевом матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Россиянин стал седьмым хоккеистом в истории лиги с 800+ очками в выездных матчах регулярки НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp)     1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28     1:2 Бовиллье (Макмайкл, Овечкин) – 41:18     1:3 Протас (Фехервари, Карлсон) – 58:18    

Теперь на счету Овечкина 800 (463+337) очков в 760 выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Выше россиянина по этому показателю расположились шесть хоккеистов: Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

На счету Овечкина 875 очков в выездных матчах с учётом плей-офф, что позволило россиянину расположиться на чистом пятом месте в списке бомбардиров гостевых матчей в истории лиги.

Овечкин обошёл Фрэнсиса и вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях
