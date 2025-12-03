Скидки
Хоккей

«Колорадо» — вторая команда в истории с одним поражением в основное время в 26 матчах

«Колорадо» — вторая команда в истории с одним поражением в основное время в 26 матчах
Комментарии

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1. «Колорадо» стал второй командой в истории НХЛ, потерпевшей лишь одно поражение в основное время в первых 26 матчах со старта сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Бэйнс, Рятю) – 02:55     1:1 Маккиннон (Тэйвз, Малински) – 19:23     2:1 Нельсон (Ландеског, Колтон) – 33:52     3:1 Маккиннон (Ландеског, Мэнсон) – 39:26    

Такое достижение покорялось ранее лишь одной команде НХЛ. Ей была «Филадельфия Флайерз» в сезоне-1979/1080, потерпевшая лишь одно поражение в основное время в первых 26 матчах со старта сезона.

«Колорадо Эвеланш» возглавляет Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 44 очками после 26 матчей.

Новости. Хоккей
