«Это самое главное». Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в большинстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что доволен игрой команды в большинстве. «Кэпиталз» забили гол в численном преимуществе в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

«Мы забиваем голы в большинстве. Это самое главное. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Мы создаём довольно хорошие моменты и воспользовались одним из них сегодня. Это придаёт нам уверенности, и мы чувствуем себя комфортно, когда реализуем большинство», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкин отметился результативной передачей в большинстве во втором матче подряд. Следующим соперником «Вашингтона» станет «Сан-Хосе Шаркс».