«Это самое главное». Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в большинстве
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что доволен игрой команды в большинстве. «Кэпиталз» забили гол в численном преимуществе в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp) 1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28 1:2 Бовиллье (Макмайкл, Овечкин) – 41:18 1:3 Протас (Фехервари, Карлсон) – 58:18
«Мы забиваем голы в большинстве. Это самое главное. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Мы создаём довольно хорошие моменты и воспользовались одним из них сегодня. Это придаёт нам уверенности, и мы чувствуем себя комфортно, когда реализуем большинство», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.
Овечкин отметился результативной передачей в большинстве во втором матче подряд. Следующим соперником «Вашингтона» станет «Сан-Хосе Шаркс».
