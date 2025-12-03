Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это самое главное». Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в большинстве

«Это самое главное». Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» в большинстве
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что доволен игрой команды в большинстве. «Кэпиталз» забили гол в численном преимуществе в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Леонард, Овечкин) – 14:50 (pp)     1:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 25:28     1:2 Бовиллье (Макмайкл, Овечкин) – 41:18     1:3 Протас (Фехервари, Карлсон) – 58:18    

«Мы забиваем голы в большинстве. Это самое главное. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Мы создаём довольно хорошие моменты и воспользовались одним из них сегодня. Это придаёт нам уверенности, и мы чувствуем себя комфортно, когда реализуем большинство», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкин отметился результативной передачей в большинстве во втором матче подряд. Следующим соперником «Вашингтона» станет «Сан-Хосе Шаркс».

Материалы по теме
Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока
Видео
Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android