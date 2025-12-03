Скидки
Валльстедт стал вторым голкипером в истории по скорости достижения пяти «сухарей» в НХЛ

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0). 23-летний швед отразил все 33 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Бродин (Штурм) – 13:11    

На счету Валльстедта уже четыре «сухаря» в 10 матчах в этом сезоне при проценте отражённых бросков 94,4% и коэффициенте надёжности 1,74. Он лидирует в лиге по их количеству. Шведский голкипер одержал восемь побед в 10 матчах, ещё два поражения потерпел за пределами основного времени.

Всего на счету Валльстедта пять «сухих» из 15 проведённых матчей в карьере НХЛ. Швед стал вторым голкипером в истории по скорости достижения пяти «сухарей» в НХЛ. Быстрее это сделал лишь Фрэнк Бримсек, уложившись в девять матчей в 1938 году.

