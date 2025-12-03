«Путь назад был очень тяжёлым». Картер Харт — о первом матче НХЛ после отстранения

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Картер Харт поделился эмоциями после первого матча в НХЛ почти за два года. Голкипер дебютировал в текущем сезоне в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б), в котором отразил 27 из 30 бросков.

«Когда впервые выехал на лёд… до меня ещё не доходило, что происходит. Только во время гимна меня накрыло. Я оглядел арену — и пришло ощущение, что я снова в игре. Путь назад был очень тяжёлым. Без поддержки семьи и друзей я бы не справился. Я просто счастлив снова играть в хоккей», — цитирует Харта пресс-служба клуба.

«Вегас» подписал контракт с Хартом на два года с кэпхитом $ 2 млн. Голкипер пропустил почти два года из-за дела о сексуальном насилии.