«Сибирь» отправила голкипера Константина Волкова в ВХЛ

В рамках партнёрского соглашения между барнаульским и новосибирским клубами в «Динамо-Алтай» из «Сибири» командирован вратарь Константин Волков, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

28-летний Константин Волков является воспитанником мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. В 2016 году выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо», «Куньлунь» и «Ладу», в ВХЛ — за клубы «СКА-Нева», «Югра» и «Сокол». Один сезон провёл в Финляндии, где играл за клуб «Эссят».

В текущем сезоне «Сибирь» занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.