В результате голосования болельщиков определились 16 участников Матча звёзд КХЛ

На сайте Матча звёзд КХЛ завершилось голосование болельщиков по выбору четверых игроков в стартовые составы команд на звёздный уикенд.

KHL Urals Stars

Вратарь: Владимир Галкин («Автомобилист») – 3863 голоса.

Защитник: Алексей Василевский («Салават Юлаев») – 3980.

Нападающие: Джошуа Ливо («Трактор») – 3512, Владимир Ткачёв («Металлург») – 2940.

KHL RUS Stars

Вратарь: Филипп Долганов («Нефтехимик») – 3507.

Защитник: Дамир Шарипзянов («Авангард») – 2010.

Нападающие: Александр Радулов («Локомотив») – 2070, Данил Аймурзин («Северсталь») – 1906.

KHL U23 Stars

Вратарь: Дмитрий Гамзин (ЦСКА) – 2478.

Защитник: Антон Силаев («Торпедо») – 1347.

Нападающие: Егор Сурин («Локомотив») – 3288, Матвей Короткий (СКА) – 1870.

KHL World Stars

Вратарь: Зак Фукале («Динамо» Мн) – 7084.

Защитник: Митчелл Миллер («Ак Барс») – 1885.

Нападающие: Сэм Энас («Динамо» Мн) – 2388, Максим Комтуа («Динамо» М) – 1969.

3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.

Звёздный уикенд стартует 7 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.