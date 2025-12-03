Скидки
Главная Хоккей Новости

В результате голосования болельщиков определились 16 участников Матча звёзд КХЛ

Комментарии

На сайте Матча звёзд КХЛ завершилось голосование болельщиков по выбору четверых игроков в стартовые составы команд на звёздный уикенд.

KHL Urals Stars
Вратарь: Владимир Галкин («Автомобилист») – 3863 голоса.
Защитник: Алексей Василевский («Салават Юлаев») – 3980.
Нападающие: Джошуа Ливо («Трактор») – 3512, Владимир Ткачёв («Металлург») – 2940.

KHL RUS Stars
Вратарь: Филипп Долганов («Нефтехимик») – 3507.
Защитник: Дамир Шарипзянов («Авангард») – 2010.
Нападающие: Александр Радулов («Локомотив») – 2070, Данил Аймурзин («Северсталь») – 1906.

KHL U23 Stars
Вратарь: Дмитрий Гамзин (ЦСКА) – 2478.
Защитник: Антон Силаев («Торпедо») – 1347.
Нападающие: Егор Сурин («Локомотив») – 3288, Матвей Короткий (СКА) – 1870.

KHL World Stars
Вратарь: Зак Фукале («Динамо» Мн) – 7084.
Защитник: Митчелл Миллер («Ак Барс») – 1885.
Нападающие: Сэм Энас («Динамо» Мн) – 2388, Максим Комтуа («Динамо» М) – 1969.

3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.

Звёздный уикенд стартует 7 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

