«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск

Утром 4 декабря состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. «Кэпиталз» будут играть второй день подряд, накануне столичная команда одолела «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.

На данный момент «Вашингтон» с 34 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 29 очками после 27 матчей занимает седьмое место в таблице Запада.