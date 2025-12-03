Бывший тренер сборной России Валерий Белов возглавил клуб ЖХЛ «Сахалин»

Бывший тренер сборной России, «Ак Барса», московского «Динамо», «Витязя» и «Лады» Валерий Белов возглавил клуб ЖХЛ «Сахалин».

«Для меня это интересный вызов. Некоторая пауза в профессиональной карьере затянулась – и поступило предложение от директора «Сахалина» Сергея Колотнева. Женский хоккей немного отличается от мужского – в плане силовой борьбы, может быть, резкости и интенсивности. Но хоккей остаётся хоккеем, а с точки зрения принципиальных соперничеств и психологии в ЖХЛ многое даже сложнее и эмоциональнее, чем в КХЛ. За что мы наших женщин и ценим, причем не только в спорте, но и в жизни», – приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.

В карьере в качестве тренера и главного тренера Белов работал в клубах КХЛ «Ак Барс», «Витязь», московское «Динамо», а в ВХЛ возглавлял тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург», также работал в штабе «Нефтяника». Спортивные регалии: мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В качестве тренера Белов становился чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина, Кубка европейских чемпионов.