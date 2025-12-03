Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший тренер сборной России Валерий Белов возглавил клуб ЖХЛ «Сахалин»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов возглавил клуб ЖХЛ «Сахалин»
Комментарии

Бывший тренер сборной России, «Ак Барса», московского «Динамо», «Витязя» и «Лады» Валерий Белов возглавил клуб ЖХЛ «Сахалин».

«Для меня это интересный вызов. Некоторая пауза в профессиональной карьере затянулась – и поступило предложение от директора «Сахалина» Сергея Колотнева. Женский хоккей немного отличается от мужского – в плане силовой борьбы, может быть, резкости и интенсивности. Но хоккей остаётся хоккеем, а с точки зрения принципиальных соперничеств и психологии в ЖХЛ многое даже сложнее и эмоциональнее, чем в КХЛ. За что мы наших женщин и ценим, причем не только в спорте, но и в жизни», – приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.

В карьере в качестве тренера и главного тренера Белов работал в клубах КХЛ «Ак Барс», «Витязь», московское «Динамо», а в ВХЛ возглавлял тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург», также работал в штабе «Нефтяника». Спортивные регалии: мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В качестве тренера Белов становился чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина, Кубка европейских чемпионов.

Материалы по теме
Валерий Белов вошёл в тренерский штаб альметьевского «Нефтяника»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android