ХК ЦСКА поздравил Игоря Ларионова с 65-летием

ХК ЦСКА поздравил главного тренера СКА Игоря Ларионова с 65-летием. Во время игровой карьеры Ларионов выступал за армейский клуб с 1981 по 1989 год.

«С юбилеем, Игорь Николаевич! Сегодня исполнилось 65 лет восьмикратному чемпиону СССР в составе ЦСКА, трёхкратному обладателю Кубка Стэнли, четырёхкратному чемпиону мира, двукратному олимпийскому чемпиону Игорю Ларионову. Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет одну из главных легенд в истории нашего хоккея с юбилеем! Желаем Игорю Николаевичу крепкого здоровья, удачи и покорения новых вершин!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Всего в чемпионатах СССР Ларионов провёл 457 матчей и забросил 204 шайбы.