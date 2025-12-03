«Очнулся в больнице». Ротенберг рассказал о травме, полученной в детстве при игре в хоккей

Главный тренер сборной «России 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о травме, которую получил в детстве во время игры в хоккей в Финляндии.

– У меня был такой случай. Я играл в команде, была ранняя игра. Я не выспался. В средней зоне меня очень сильно сбили, я потерял сознание.

– Силовым приёмом?

– Да, это был мощный парень. Я его не видел, он ударил меня в спину. Я очнулся в больнице. Мне сказали, что у меня от силового приёма сломались рёбра и коснулись лёгкого. Помню, что очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь. В травмоопасных видах спорта важно своевременно реагировать. Если ребёнок получает травму на льду, надо сразу проверить, что происходит внутри: МРТ, КТ. Это очень важно. В моем случае внешне, наверное, не было видно, а внутри – сломанные рёбра и внутреннее кровотечение, – цитирует Ротенберга «Mash на спорте».