«Кажется, я никогда раньше так не играл». Вратарь «Миннесоты» о своём выступлении в сезоне

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0) и прокомментировал своё великолепное выступление в текущем сезоне.

«Мы играем отлично. То, как мы защищаемся, как мы сейчас выстраиваем игру в зоне защиты, как ребята жертвуют собой, – это командная работа, а то, как мы играем, особенно в своей зоне, – это просто потрясающе. Это здорово. Кажется, я никогда раньше так не играл.

Просто не могу не выразить свою благодарность товарищам по команде. Без них ничего бы не было. Я просто стараюсь делать свою работу и делать много сейвов, но без командной игры это невозможно», — цитирует Валльстедта пресс-служба клуба.

На счету Валльстедта уже четыре «сухаря» в 10 матчах в этом сезоне при проценте отражённых бросков 94,4% и коэффициенте надёжности 1,74. Он лидирует в лиге по их количеству.