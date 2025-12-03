Скидки
Хоккей

«Нужны наши герои, а не американские». Роман Ротенберг высказался о рекордах Овечкина

Комментарии

Главный тренер сборной «России 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о достижениях капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ и заявил, что России нужны свои герои.

– Рекорды Саши Овечкина сразу поднимают интерес к хоккею. Дай бог, он забьёт ещё много шайб. Это и медийность, и детишки сразу говорят родителям, что хотят на лёд. Мы их ждём, чтобы дети приходили в школу хоккея.

– Многие хотят быть как Овечкин?
– Конечно. Нужны герои. Наши, не вот эти американские. На этих героях мы построим будущее нашей страны. Дети будут смотреть на Овечкина, на других наших героев, которых много. Они не будут смотреть на американских героев, – цитирует Ротенберга «Mash на спорте».

«Очнулся в больнице». Ротенберг рассказал о травме, полученной в детстве при игре в хоккей
