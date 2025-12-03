Ларионов объяснил, почему отклонил предложение Фёдорова приехать в Детройт на церемонию

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не сможет принять приглашение Сергея Фёдорова приехать на торжественную церемонию в Детройт. 13 января в Детройте должна состояться церемония, когда перед матчем «Ред Уингз» с «Каролиной Харрикейнз» из обращения будет выведен номер 91, под которым выступал Фёдоров.

— Из Русской Пятёрки двое работают главными тренерами в КХЛ: вы возглавляете СКА, Вячеслав Козлов — московское «Динамо». Недавно Фёдоров выиграл два Кубка Гагарина с ЦСКА. Вячеслав Фетисов возглавлял сборную России на Олимпиаде. Почему все игроки легендарного звена из «Детройта» стали тренерами?

— Это часть нашего пути, на котором мы получили большой опыт — и теперь хотим оставить его после себя. Было бы неправильно оставить только себе всё то, что ты накопил за длинную карьеру. Надо делиться с новым поколением тем хоккеем, в который мы играли. Это советский хоккей, это Русская Пятёрка в «Детройте» — вот эту изюминку, креатив, изысканность ты хочешь видеть в каждом матче.

Кстати, меня Фёдоров приглашал с собой на церемонию. И я говорил с «Детройтом» по поводу этого вечера. Они тоже были восхищены, что игроки из Русской Пятёрки работают главными тренерами, причём в больших клубах КХЛ. К сожалению, я не смогу приехать на этот потрясающий эмоциональный вечер. Но приятно, что все приложили свою руку к тому, чтобы оставить свой след в тренерской работе, — цитирует Ларионова «Матч ТВ».