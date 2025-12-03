В систему «Ак Барса» перешёл нападающий «Нефтяника» Ислам Хасанов
«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен: в систему казанского клуба перешёл нападающий Ислам Хасанов. Односторонний контракт ВХЛ с игроком будет действовать до конца сезона-2025/2026. Форвард будет выступать за «Барс» в ВХЛ.
Прошлый сезон форвард провёл в составе «Нефтяника». Суммарно хоккеист сыграл 336 матчей в ВХЛ и набрал 161 (83+78) очко при показателе полезности «+41». Воспитанник татарстанского хоккея ранее уже выступал за «Барс» с 2018 по 2021 год.
Хасанов начинал играть в хоккей в Казани. Также выступал в командах «Реактор» (Нижнекамск), ЦСК ВВС (Самара). В текущем сезоне ВХЛ «Барс» занимает 20-е место в общей таблице лиги.
