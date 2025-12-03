В ФХР оценили вероятность проведения матча между хоккейными сборными России и США

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал слухи о возможной товарищеской игре российской сборной со сборной США и заявил, что проведение этого матча является маловероятным.

«У нас были определённые контакты со словаками, у остальных федераций, кто готов с нами играть, – Северная Корея, Монголия, Сербия, – нет конкурентных команд. Что касается Америки, то, наверное, это больше пиар и политика, чем спорт.

Дело в том, что американская сборная собирается из игроков, которые освободились из своих чемпионатов, и едет на чемпионат мира. До этого же она практически не собирается, поэтому никто не будет прерывать сезон ради сборной», — приводит слова Курбатова «РИА Новости Спорт».