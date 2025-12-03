Скидки
Хоккей Новости

«Один из самых крутых моментов в жизни». Капитан «Оттавы» — об обмене майками с Овечкиным

«Один из самых крутых моментов в жизни». Капитан «Оттавы» — об обмене майками с Овечкиным
Комментарии

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук поделился эмоциями от обмена майками с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Это произошло без огласки СМИ и фотографий в соцсетях после домашнего матча «Вашингтона» с «Оттавой» (1:7). Ткачук специально прилетел на матч в Вашингтон, хотя был травмирован.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 7
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Зуб, Перрон) – 01:58     0:2 Пинто – 23:27     0:3 Козенс (Батерсон, Штюцле) – 24:27 (pp)     0:4 Казинс (Штюцле) – 26:22     0:5 Батерсон (Козенс, Жиру) – 40:55 (pp)     1:5 ван Римсдайк (Леонард, Дауд) – 45:04     1:6 Шабо (Жиру, Перрон) – 49:47 (pp)     1:7 Батерсон (Сандерсон, Зуб) – 54:22    

«Всё было организовано заранее, мне было обидно, что я получил травму. Не был уверен, отправлюсь ли в эту поездку. Подумал: «Нет, 100% поеду, потому что не хочу упустить этот момент». Кажется, мы выиграли 7:1, я подумал: «Ладно, может, и не буду подходить к нему, потому что не знаю, как он себя чувствует после такого поражения». Но всё произошло быстро. Скорее просто была небольшая беседа о моём состоянии. Для меня это была первая возможность поздравить его с тем, что он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, просто поделиться этим и получить его майку. Это было так здорово.

Не было никаких камер, никаких СМИ. После игры были только мы вдвоём. Это очень круто. Это было просто по-настоящему особенно. Безусловно, один из самых крутых моментов в моей жизни. Чувствовал, для меня большая честь просто поговорить с ним… Просто классный момент, подумал: «Ну ладно». Мало кто может похвастаться тем, что пообщался с величайшим снайпером всех времён», — цитирует Ткачука RMNB.

