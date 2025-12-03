«Один из самых крутых моментов в жизни». Капитан «Оттавы» — об обмене майками с Овечкиным

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук поделился эмоциями от обмена майками с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Это произошло без огласки СМИ и фотографий в соцсетях после домашнего матча «Вашингтона» с «Оттавой» (1:7). Ткачук специально прилетел на матч в Вашингтон, хотя был травмирован.

«Всё было организовано заранее, мне было обидно, что я получил травму. Не был уверен, отправлюсь ли в эту поездку. Подумал: «Нет, 100% поеду, потому что не хочу упустить этот момент». Кажется, мы выиграли 7:1, я подумал: «Ладно, может, и не буду подходить к нему, потому что не знаю, как он себя чувствует после такого поражения». Но всё произошло быстро. Скорее просто была небольшая беседа о моём состоянии. Для меня это была первая возможность поздравить его с тем, что он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, просто поделиться этим и получить его майку. Это было так здорово.

Не было никаких камер, никаких СМИ. После игры были только мы вдвоём. Это очень круто. Это было просто по-настоящему особенно. Безусловно, один из самых крутых моментов в моей жизни. Чувствовал, для меня большая честь просто поговорить с ним… Просто классный момент, подумал: «Ну ладно». Мало кто может похвастаться тем, что пообщался с величайшим снайпером всех времён», — цитирует Ткачука RMNB.