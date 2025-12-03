«При такой команде это очень трудновыполнимо». Третьяк — о шансах ЦСКА на Кубок Гагарина

Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк оценил игру армейского клуба в текущем сезоне КХЛ. Подопечные Игоря Никитина занимают девятое место в таблице Запада.

«Никитин сам говорит, что ребята его не всегда понимают. Думаю, это дело времени, но команда уже столько матчей сыграла, пора бы всё наладить. Он опытный тренер, уже изучил игроков, значит, нужно делать какие-то перестановки, менять звенья. Но это его дело. Пока на сегодняшний день не вижу игры, которая заслуживала бы названия чемпионской.

Знаю, у ЦСКА только одна задача — стать обладателем Кубка Гагарина, второе место даже не обсуждается. Но сегодня при такой команде это очень трудновыполнимо. Даже не помню в жизни давно, когда ЦСКА на девятом месте находился. Самое главное, что игры нет, в том числе в большинстве той слаженности. Сегодня игра в большинстве и меньшинстве даёт результат, как и игра вратарей», — приводит слова Третьяка ТАСС.