Главная Хоккей Новости

Чемпион МЧМ-2011 Максим Игнатович объявил об окончании игровой карьеры

Комментарии

Чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года Максим Игнатович на своей странице в соцсети объявил об окончании игровой карьеры.

«Вот и подошла моя профессиональная карьера к концу. Решил вспомнить самые яркие моменты карьеры.

Конечно же, лучшие мои годы были проведены в родной для меня «Сибири», чьим воспитанником я и являюсь. ЛДС «Сибирь» на Богдашке стал для меня вторым домом. Там были и горечь поражений, и радость побед. Там не было слов «не хочу» или «не могу», закалялся характер. Не помню такого, чтобы я не хотел идти на тренировку в детстве. Да и уже когда играл на взрослом уровне! Когда выходишь на лёд, не волнуют бытовые проблемы и разного рода переживания, ты готов отдаваться на все 100 любимому делу. Настало время двигаться дальше! «Славься «Сибирь» на гимне — ты навсегда в моём сердце», — написал Игнатович на своей странице в социальной сети.

