Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов пропустит игру с «Автомобилистом»

Форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов пропустит гостевую игру с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт 13 матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился семью результативными передачами.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорцы сыграли 32 матча, в которых набрали 50 очков, клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее стало известно, что Кузнецов отправился на выездные матчи «Металлурга». После «Автомобилиста» команда сыграет с «Нефтехимиком» (5 декабря).

