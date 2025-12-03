Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов пропустит игру с «Автомобилистом»

Форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов пропустит гостевую игру с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 17:00 мск.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт 13 матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился семью результативными передачами.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорцы сыграли 32 матча, в которых набрали 50 очков, клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее стало известно, что Кузнецов отправился на выездные матчи «Металлурга». После «Автомобилиста» команда сыграет с «Нефтехимиком» (5 декабря).