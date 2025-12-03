Вратарь московского «Динамо» Моторыгин представил новый шлем

Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин представил новый шлем, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В нынешнем сезоне 22-летний Моторыгин сыграл 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентном надёжности 2,45. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Моторыгин сыграл 99 встреч, где одержал 52 победы.

Московское «Динамо» с 40 очками после 31 игры занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые встретятся с «Северсталью» сегодня, 3 декабря. Игра на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце начнётся в 19:00 мск.