«Даже у самых успешных тренеров возникают проблемы». Фетисов — о Никитине в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление армейского клуба под руководством Игоря Никитина.

— Удивлены, как непросто у ЦСКА складывается первый сезон при Никитине?

— Удивление это вызывает у всех, не только у меня. Тот самый случай, когда построение игры, налаживание связей требует времени. Даже у самых успешных тренеров нашего сегодняшнего хоккея возникают такие проблемы. Надеюсь, вторая половина сезона будет лучше, и Никитин сумеет найти контакт с игроками, наладить свой хоккей. Очень интересный пример сам по себе, который говорит о роли тренера, о том, что команда должна принять план, условия и установки нового штаба. Для этого нужно время. Оказалось, просто так ничего не бывает. Также важен и психологический момент, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».