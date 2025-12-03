Альфа-Банк и ХК «Торпедо» стали партнёрами

Один из старейших хоккейных клубов России и банк объявили о начале сотрудничества.

В рамках партнёрства болельщики нижегородцев смогут покупать билеты на матчи и атрибутику любимой команды с кэшбэком до 40%. Также будет запущена специальная серия тематических банковских карт. А игроки «Торпедо» проведут несколько мастер-классов.

«Мы рады поддержать знаменитый клуб с историей из Нижнего Новгорода. Для нас важно, чтобы наше сотрудничество принесло ощутимую пользу как команде, так и её болельщикам», — отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.

Поддержка спорта является одним из ключевых направлений социальной деятельности Альфа-Банка, который сотрудничает с ФК «Спартак», Союзом Биатлонистов России, Федерациями велоспорта, художественной гимнастики и серфинга.