Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь – Спартак, результат матча 3 декабря 2025 года, счёт 6:7 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6 и победил «Сибирь» в овертайме
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 7
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Климович (Калиниченко, Ахияров) – 06:23 (5x5)     2:0 Косолапов (Абрамов, Ахияров) – 10:18 (5x5)     3:0 Абрамов (Косолапов) – 12:40 (5x5)     4:0 Уилсон (Широков, Косолапов) – 19:21 (5x4)     4:1 Орлов (Порядин, Морозов) – 20:55 (5x4)     4:2 Соболев (Морозов, Порядин) – 22:02 (5x5)     4:3 Мальцев (Королёв, Бычков) – 25:24 (5x5)     5:3 Кошелев (Чуркин, Чехович) – 37:12 (5x5)     6:3 Приски (Уилсон, Косолапов) – 50:59 (5x4)     6:4 Пивчулин – 57:46 (5x5)     6:5 Ружичка (Морозов, Орлов) – 59:21 (6x5)     6:6 Коростелёв (Порядин) – 59:50 (6x5)     6:7 Мальцев (Беляев, Рубцов) – 62:03 (3x3)    

В составе победителей голы забили Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дубль), Данил Пивчулин Адам Ружичка и Никита Коростелёв. У «Сибири» шайбы на свой счёт записали Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семён Кошелев и Чейз Приски.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 7 декабря в гостях встретится с астанинским «Барысом». «Спартак» также сыграет с «Барысом» на чужом льду, но 5 декабря.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android