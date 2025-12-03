«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6 и победил «Сибирь» в овертайме
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 7
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Климович (Калиниченко, Ахияров) – 06:23 (5x5) 2:0 Косолапов (Абрамов, Ахияров) – 10:18 (5x5) 3:0 Абрамов (Косолапов) – 12:40 (5x5) 4:0 Уилсон (Широков, Косолапов) – 19:21 (5x4) 4:1 Орлов (Порядин, Морозов) – 20:55 (5x4) 4:2 Соболев (Морозов, Порядин) – 22:02 (5x5) 4:3 Мальцев (Королёв, Бычков) – 25:24 (5x5) 5:3 Кошелев (Чуркин, Чехович) – 37:12 (5x5) 6:3 Приски (Уилсон, Косолапов) – 50:59 (5x4) 6:4 Пивчулин – 57:46 (5x5) 6:5 Ружичка (Морозов, Орлов) – 59:21 (6x5) 6:6 Коростелёв (Порядин) – 59:50 (6x5) 6:7 Мальцев (Беляев, Рубцов) – 62:03 (3x3)
В составе победителей голы забили Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дубль), Данил Пивчулин Адам Ружичка и Никита Коростелёв. У «Сибири» шайбы на свой счёт записали Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семён Кошелев и Чейз Приски.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 7 декабря в гостях встретится с астанинским «Барысом». «Спартак» также сыграет с «Барысом» на чужом льду, но 5 декабря.
