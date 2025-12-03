«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6 и победил «Сибирь» в овертайме

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6.

В составе победителей голы забили Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дубль), Данил Пивчулин Адам Ружичка и Никита Коростелёв. У «Сибири» шайбы на свой счёт записали Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семён Кошелев и Чейз Приски.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 7 декабря в гостях встретится с астанинским «Барысом». «Спартак» также сыграет с «Барысом» на чужом льду, но 5 декабря.