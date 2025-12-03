Скидки
Лучший снайпер сезона КХЛ Канцеров подрался в матче с «Автомобилистом»

В эти минуты в Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Малоросиянов, Голышев) – 30:16 (5x5)    

На 17-й минуте первого периода Роман Канцеров из «Металлурга» и Роман Горбунов из «Автомобилиста» устроили драку у пятачка магнитогорского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку.

Отметим, Канцеров является лучшим снайпером нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. На счету 21-летнего форварда «Металлурга» 21 гол в 32 играх.

