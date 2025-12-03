Скидки
Хоккей

«Тампа» отправила российского защитника Максима Грошева в АХЛ

Комментарии

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила, что руководство команды отправило российского защитника Максима Грошева в команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».

23-летний Грошев в АХЛ провёл 19 матчей за «Сиракьюз» в этом сезоне, отдал семь голевых передач и заработал восемь штрафных минут с показателем полезности «+8». Игрок обороны лидирует среди всех игроков «Сиракьюз» по показателю полезности, а также занимает второе место среди всех защитников «Сиракьюз» по передачам и очкам. В текущем сезоне НХЛ Максим сыграл две игры, в которых забил один гол.

Грошев был выбран «Тампа-Бэй» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 85-м номером.

