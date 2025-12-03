Скидки
«С днём рождения, Профессор». «Детройт» — о 65-летии Игоря Ларионова

«С днём рождения, Профессор». «Детройт» — о 65-летии Игоря Ларионова
Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» на своей странице в социальной сети поздравила экс-игрока команды Игоря Ларионова с 65-летием. Бывший форвард выступал за американский клуб с 1995 по 2003 годы.

«С днём рождения, Профессор», — написала пресс-служба «Детройта».

Фото: «Детройт»

Игорь Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призёром ОИ. В составе «красных крыльев» Ларионов становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной СССР становился четырёхкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка Канады.

Ранее хоккейный клуб ЦСКА поздравил Игоря Ларионова с 65-летием.

