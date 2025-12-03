Скидки
Хоккей

Лучший бомбардир ЦСКА в сезоне Даниэль Спронг пропустит второй матч команды подряд

Лучший бомбардир ЦСКА в сезоне Даниэль Спронг пропустит второй матч команды подряд
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг пропустит встречу с «Торпедо», сообщает пресс-служба армейского клуба. Матч состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Для лучшего бомбардира ЦСКА в сезоне это будет второй пропущенный матч подряд. Форвард в 29 матчах забросил 12 шайб и отдал 19 результативных передач. Кроме того, третью игру подряд пропустит защитник ЦСКА Никита Нестеров.

Состав ЦСКА:

Фото: ЦСКА

Подопечные Игоря Никитина занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка после 32 встреч.

Ранее главный тренер ЦСКА Никитин объяснил отсутствие Даниэля Спронга в составе армейского клуба.

