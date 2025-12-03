Скидки
Хоккей Новости

«Монреаль» пригласил Андрея Маркова на церемонию чествования

«Монреаль Канадиенс» пригласил бывшего российского защитника команды Андрея Маркова на церемонию чествования, которая пройдёт перед началом игры с «Виннипег Джетс». Марков попал в сборную лучших игроков «Монреаля» по итогам четверти века.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
«Был удивлён и счастлив. Современная мировая политика такова, что «Монреалю» непросто совершить то, что они делают, чтобы почтить мои достижения. Очень ценю их желание сделать это. Пять лет назад, когда я завершил карьеру, сказал, что ещё слишком рано оценивать свою карьеру в перспективе, но сейчас первое, что приходит на ум — то, что все годы в Монреале были лучшим временем в моей жизни», — цитирует Маркова сайт НХЛ.

Марков провёл за «Монреаль» 990 игр в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярках российский защитник набрал 572 (119+ 453) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны.

