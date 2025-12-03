Скидки
Стивен Стэмкос — шестой действующий хоккеист, который набрал 1200 очков в регулярках НХЛ

Комментарии

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос во встрече с «Калгари Флэймз» записал на свой счёт победную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос набрал 1200-е (589+611) очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадский форвард стал шестым действующим хоккеистым, который набрал 1200 очков в регулярках НХЛ. Больше только у Сидни Кросби (1716 очков), Александра Овечкина (1650), Евгения Малкина (1372), Патрика Кейна (1359) и Анже Копитара (1292).

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Шефер (Свечков, Хаг) – 06:24     2:0 Стэмкос (Евангелиста, О'Райлли) – 25:04     3:0 Маршессо (Йози, Хаг) – 34:25     4:0 Висблатт (Бантинг, Стастни) – 35:32     5:0 Бантинг (Вильсбю, Джост) – 42:59     5:1 Фрост (Кадри, Юбердо) – 53:39 (pp)    
