Стивен Стэмкос — шестой действующий хоккеист, который набрал 1200 очков в регулярках НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос во встрече с «Калгари Флэймз» записал на свой счёт победную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос набрал 1200-е (589+611) очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадский форвард стал шестым действующим хоккеистым, который набрал 1200 очков в регулярках НХЛ. Больше только у Сидни Кросби (1716 очков), Александра Овечкина (1650), Евгения Малкина (1372), Патрика Кейна (1359) и Анже Копитара (1292).

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.