Жамнов прокомментировал камбэк «Спартака» с 0:4 в матче с «Сибирью»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч с «Сибирью» (7:6 ОТ). Во встрече красно-белые отыгрались с 0:4 и 3:6.

— Сегодня был самый типичный «Спартак»?

— Валидольный, как все говорят? Не припомню, когда мы делали столько индивидуальных ошибок в обороне. От этого проигрывали 0:4. Старались вернуться, но из-за этого ломалась игра. Тяжёлая игра, ребятам надо отдать должное, бились, боролись, много эмоций тратится, такого не должно быть, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 7 декабря в гостях встретится с астанинским «Барысом». «Спартак» также сыграет с «Барысом» на чужом льду, но 5 декабря.