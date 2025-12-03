«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» за секунду до конца игры

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

В составе победителей голы забили Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Робин Пресс, который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода. У «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Рид Буше и Александр Шаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» 5 декабря дома встретится с «Северсталью». «Металлург» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком» в гостях.