Главная Хоккей Новости

Автомобилист – Металлург, результат матча 3 декабря 2025 года, счёт 5:6, КХЛ 2025/2026

«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» за секунду до конца игры
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Малоросиянов, Голышев) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4)     3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4)     4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5)     4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x3)     4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (3x5)     5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4)     5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x4)     5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голы забили Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Робин Пресс, который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода. У «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Рид Буше и Александр Шаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» 5 декабря дома встретится с «Северсталью». «Металлург» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком» в гостях.

