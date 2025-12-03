«Не увидел уныния или надлома». Люзенков — о поражении от «Спартака» со счёта 4:0 и 6:3

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Спартака» (6:7 ОТ).
— Наверное, такая игра очень нравится зрителям, но не совсем нам. Хорошо начали, в первом периоде было 4:0. То, что подломилось во втором, там момент такой был — получили удаление Кошелев и Яковлев, ребята, которые играют в меньшинстве, неплохо это делают. Понимали, соперник побежит, но не прямо, что всё подряд полетит. Пропустили три гола, потом собрались, более или менее неплохо всё было. К сожалению, ребята не услышали нас, что надо не откатываться, а продолжать действовать так, как мы действовали. Когда отдаёшь инициативу, соперник этим очень здорово воспользовался. В шестой пропущенной шайбе, а она там вообще мимо летела, попали здорово. Жаль. Думаю, что мы заслуживали победы сегодня.
— Увидели ли вы сейчас в раздевалке уныние, надлом, или команда сдержала удар?
— Не увидел уныния или надлома, просто ребята устали. Всё-таки уровень разный. Есть у нас ребята, которые только-только входят в эту лигу. Такой нагрузки они ещё не смогли переварить. Из-за этой усталости из игры в игру идут ошибки. Неплохо, что у нас есть три дня до матча в Астане. Завтра ребята отдохнут, будем готовиться, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
