«Близко к действительности». Люзенков — о неучастии в матче Зайцева из-за условий обмена
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Спартака» (6:7 ОТ) прокомментировал отсутствие в матче защитника Егора Зайцева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 7
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Климович (Калиниченко, Ахияров) – 06:23 (5x5) 2:0 Косолапов (Абрамов, Ахияров) – 10:18 (5x5) 3:0 Абрамов (Косолапов) – 12:40 (5x5) 4:0 Уилсон (Широков, Косолапов) – 19:21 (5x4) 4:1 Орлов (Порядин, Морозов) – 20:55 (5x4) 4:2 Соболев (Морозов, Порядин) – 22:02 (5x5) 4:3 Мальцев (Королёв, Бычков) – 25:24 (5x5) 5:3 Кошелев (Чуркин, Чехович) – 37:12 (5x5) 6:3 Приски (Уилсон, Косолапов) – 50:59 (5x4) 6:4 Пивчулин – 57:46 (5x5) 6:5 Ружичка (Морозов, Орлов) – 59:21 (6x5) 6:6 Коростелёв (Порядин) – 59:50 (6x5) 6:7 Мальцев (Беляев, Рубцов) – 62:03 (3x3)
— Егор Зайцев не играл, почему? Условия сделки со «Спартаком»?
— Близко к действительности. Не знаю подробностей, но знал, что играть ему нельзя. Его не хватило сегодня, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, защитник Егор Зайцев пополнил новосибирский клуб в результате обмена со «Спартаком» 20 ноября. За «Сибирь» игрок обороны провёл четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
20:42
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:29
-
19:13
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:09
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
17:12
-
16:48
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:20
-
12:00