«Близко к действительности». Люзенков — о неучастии в матче Зайцева из-за условий обмена

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Спартака» (6:7 ОТ) прокомментировал отсутствие в матче защитника Егора Зайцева.

— Егор Зайцев не играл, почему? Условия сделки со «Спартаком»?

— Близко к действительности. Не знаю подробностей, но знал, что играть ему нельзя. Его не хватило сегодня, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, защитник Егор Зайцев пополнил новосибирский клуб в результате обмена со «Спартаком» 20 ноября. За «Сибирь» игрок обороны провёл четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.