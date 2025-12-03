Капитан «Далласа» Джейми Бенн сыграл 1200 матчей за клуб

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн провёл 1200-й матч в регулярках Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для форварда стала игра с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Бенн всю карьеру выступает за «звёзд». По числу игр за одну организацию он занимает шестое место среди действующих игроков. Впереди только Александр Овечкин (1517, «Вашингтон Кэпиталз»), Анже Копитар (1475, «Лос-Анджелес Кингз»), Сидни Кросби (1337, «Питтсбург Пингвинз»), Евгений Малкин (1238, «Питтсбург Пингвинз») и Дрю Даути (1226, «Лос-Анджелес Кингз»).

В ночь со 2 на 3 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.