Ротенберг: как только закончится конфликт, мы сразу вернёмся на международную арену

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о сроках возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

«Формат Кубка Первого канала? Мы обсуждали разные варианты с разными странами. И поверьте мне: как только закончатся переговоры и мы не будем участникам всей этой политической ситуации, сразу вернёмся на международную арену. Этот вопрос мы с вами обсуждаем, наверное, уже не первый раз. Всегда отвечаю — как только закончится конфликт, сразу вернёмся на международную арену, это факт. На сегодняшний день страны, которые принимают решения, являются участниками этого конфликта. Это факт, тут всё просто», — цитирует Ротенберга Odds.