Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: как только закончится конфликт, мы сразу вернёмся на международную арену

Ротенберг: как только закончится конфликт, мы сразу вернёмся на международную арену
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о сроках возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

«Формат Кубка Первого канала? Мы обсуждали разные варианты с разными странами. И поверьте мне: как только закончатся переговоры и мы не будем участникам всей этой политической ситуации, сразу вернёмся на международную арену. Этот вопрос мы с вами обсуждаем, наверное, уже не первый раз. Всегда отвечаю — как только закончится конфликт, сразу вернёмся на международную арену, это факт. На сегодняшний день страны, которые принимают решения, являются участниками этого конфликта. Это факт, тут всё просто», — цитирует Ротенберга Odds.

Материалы по теме
«Нужны наши герои, а не американские». Роман Ротенберг высказался о рекордах Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android