Форвард «Далласа» Тайлер Сегин, вероятно, выбыл до конца сезона из-за травмы

Форвард «Далласа» Тайлер Сегин, вероятно, выбыл до конца сезона из-за травмы
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, вероятно, выбыл до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «звёзд» Глена Галуцена.

В нынешнем сезоне 33-летний канадский форвард провёл 27 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Сегин сыграл 1016 матчей, в которых записал на свой счёт 826 (367+459) очков с показателем полезности «+99».

Отметим, Тайлер Сегин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (2011) и чемпион мира в составе сборной Канады (2015).

