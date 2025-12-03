«Играли против беспредела». Разин — после камбэка «Металлурга» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном матче с «Автомобилистом» (6:5).

— Фееричный матч получился, играли против хорошо играющего «Автомобилиста», против болельщиков, здесь шикарная атмосфера обстановка. Ещё, конечно, против беспредела [играли], но мы молодцы, эта встреча запомнится многим болельщикам, не только нашим.

— Что вы имели в виду, говоря про беспредел?

— Что хотел, то и имел – и имею.

— Не планирует ли команда менять Евгения Кузнецова?

— Нет.

— С чем связано неудачное начало второго периода?

— Хорошо сыграл соперник. Были наши ошибки, которые превратились в голы. Могли забивать, тут же сами пропустили.

— Второй матч сезона с «Автомобилистом» получается безумным. Как это объяснить?

— Мне нравится, шикарный хоккей. Эмоции бьют через край, думаю, все получили кайф.

— Можете ли сравнить эту игру с чем-то из своей карьеры?

— Чтобы с 0:3, с 2:4, с голом за секунду до конца… Может, в чемпионский сезон с «Авангардом» отыгрались за 0,1 до конца и в овертайме выиграли, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.