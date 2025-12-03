Скидки
Хоккей

«Играли против беспредела». Разин — после камбэка «Металлурга» в матче с «Автомобилистом»

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном матче с «Автомобилистом» (6:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Малоросиянов, Голышев) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4)     3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4)     4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5)     4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x3)     4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (3x5)     5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4)     5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x4)     5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)    

— Фееричный матч получился, играли против хорошо играющего «Автомобилиста», против болельщиков, здесь шикарная атмосфера обстановка. Ещё, конечно, против беспредела [играли], но мы молодцы, эта встреча запомнится многим болельщикам, не только нашим.

— Что вы имели в виду, говоря про беспредел?
— Что хотел, то и имел – и имею.

— Не планирует ли команда менять Евгения Кузнецова?
— Нет.

— С чем связано неудачное начало второго периода?
— Хорошо сыграл соперник. Были наши ошибки, которые превратились в голы. Могли забивать, тут же сами пропустили.

— Второй матч сезона с «Автомобилистом» получается безумным. Как это объяснить?
— Мне нравится, шикарный хоккей. Эмоции бьют через край, думаю, все получили кайф.

— Можете ли сравнить эту игру с чем-то из своей карьеры?
— Чтобы с 0:3, с 2:4, с голом за секунду до конца… Может, в чемпионский сезон с «Авангардом» отыгрались за 0,1 до конца и в овертайме выиграли, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

