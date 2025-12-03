Скидки
Главная Хоккей Новости

Заварухин — о драматичном поражении «Автомобилиста»: неприятный матч, сказались травмы

Заварухин — о драматичном поражении «Автомобилиста»: неприятный матч, сказались травмы
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (5:6), где клуб из Екатеринбурга пропустил за секунду до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Малоросиянов, Голышев) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4)     3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4)     4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5)     4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x3)     4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (3x5)     5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4)     5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x4)     5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)    

— Неприятный матч, потеряли ребят, не очень хорошие травмы у хоккеистов. Неправильно сыграли на вбрасывании в концовке матча, оно привело к отрицательному результату сегодня. Парни хорошо вышли, заряженными, хорошие голы. Возможно, сказались травмы: играли в три звена моментами, мы больше нарушали правила и поплатились.

— Каково состояние травмированных?
— Галкин по плану должен был играть сегодня, но с температурой, решили поберечь его. Парни пойдут на обследование: вроде недавно лазарет пустой, а теперь неприятные моменты. Волк к следующей игре будет готов, у нас есть резерв, посмотрим, разберёмся.

— Не в первый раз команда проводит сильный второй период после слабого первого. В чём причина?
— Сегодня могли в первой же смене забивать. Не могу сказать, что в первом периоде хуже играли соперника, в третьем периоде удаления повлияли на результат.

— Как можете объяснить момент на последней минуте, там уже чувствовалась нервозность?
— Доигрывали в три звена и пять защитников, возможно, сказалось. Заблокировали вдвоём шайбу, удачно отлетела. Как Магнитогорск сравнял, мы больше шайбой владели.

— Пробовали многих игроков на точке вбрасывания сегодня, как оцените?
— Выпало два центральных, Рома Горбунов пробовал в центре играть. Работаем на каждой тренировке, раскатке над вбрасываниями, сегодня действовали неудачно в этом компоненте. Однако если бы выиграли последнее вбрасывание, это перечеркнуло бы, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

