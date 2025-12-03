Заварухин — о драматичном поражении «Автомобилиста»: неприятный матч, сказались травмы

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (5:6), где клуб из Екатеринбурга пропустил за секунду до конца третьего периода.

— Неприятный матч, потеряли ребят, не очень хорошие травмы у хоккеистов. Неправильно сыграли на вбрасывании в концовке матча, оно привело к отрицательному результату сегодня. Парни хорошо вышли, заряженными, хорошие голы. Возможно, сказались травмы: играли в три звена моментами, мы больше нарушали правила и поплатились.

— Каково состояние травмированных?

— Галкин по плану должен был играть сегодня, но с температурой, решили поберечь его. Парни пойдут на обследование: вроде недавно лазарет пустой, а теперь неприятные моменты. Волк к следующей игре будет готов, у нас есть резерв, посмотрим, разберёмся.

— Не в первый раз команда проводит сильный второй период после слабого первого. В чём причина?

— Сегодня могли в первой же смене забивать. Не могу сказать, что в первом периоде хуже играли соперника, в третьем периоде удаления повлияли на результат.

— Как можете объяснить момент на последней минуте, там уже чувствовалась нервозность?

— Доигрывали в три звена и пять защитников, возможно, сказалось. Заблокировали вдвоём шайбу, удачно отлетела. Как Магнитогорск сравнял, мы больше шайбой владели.

— Пробовали многих игроков на точке вбрасывания сегодня, как оцените?

— Выпало два центральных, Рома Горбунов пробовал в центре играть. Работаем на каждой тренировке, раскатке над вбрасываниями, сегодня действовали неудачно в этом компоненте. Однако если бы выиграли последнее вбрасывание, это перечеркнуло бы, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.