Главная Хоккей Новости

Северсталь – Динамо М, результат матча 3 декабря 2025 года, счёт 0:1 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Динамо» с минимальным счётом в овертайме обыграло «Северсталь»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме с минимальным счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Пыленков, Гусев) – 64:55 (4x3)    

Единственную шайбу во встрече забросил Дилан Сикура с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева.

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин записал на свой счёт третий «сухарь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» 5 декабря в гостях встретится с «Автомобилистом». Московское «Динамо» в этот же день сыграет с «Ладой» в Тольятти.

Комментарии
