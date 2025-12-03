«Динамо» с минимальным счётом в овертайме обыграло «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме с минимальным счётом 1:0.

Единственную шайбу во встрече забросил Дилан Сикура с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева.

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин записал на свой счёт третий «сухарь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» 5 декабря в гостях встретится с «Автомобилистом». Московское «Динамо» в этот же день сыграет с «Ладой» в Тольятти.