«Динамо» с минимальным счётом в овертайме обыграло «Северсталь»
Поделиться
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме с минимальным счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Пыленков, Гусев) – 64:55 (4x3)
Единственную шайбу во встрече забросил Дилан Сикура с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева.
Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин записал на свой счёт третий «сухарь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» 5 декабря в гостях встретится с «Автомобилистом». Московское «Динамо» в этот же день сыграет с «Ладой» в Тольятти.
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
21:22
-
21:21
-
20:52
-
20:44
-
20:42
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:29
-
19:13
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:09
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
17:12
-
16:48
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30