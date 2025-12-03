«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Трактор»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» шайбы забросили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов.

Данная победа стала для казанского клуба третьей подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.