Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Трактор, результат матча 3 декабря 2025 года, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Трактор»
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5)     1:1 Барабанов – 33:27 (5x5)     2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5)     3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5)     3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5)     4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5)     4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5)     5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)    

В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» шайбы забросили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов.

Данная победа стала для казанского клуба третьей подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.

Комментарии
