«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев дома «Трактор»
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5) 1:1 Барабанов – 33:27 (5x5) 2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5) 3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5) 3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5) 4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5) 4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5) 5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)
В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» шайбы забросили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов.
Данная победа стала для казанского клуба третьей подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
21:22
-
21:21
-
20:52
-
20:44
-
20:42
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:29
-
19:13
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:09
-
17:57
-
17:42
-
17:33
-
17:12
-
16:48
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30