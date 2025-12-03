Моторыгин установил рекорд московского «Динамо» по продолжительности «сухой» серии в КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин в победной игре с «Северсталью» отразил все 27 бросков и записал на свой счёт третий «сухарь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, Максим Моторыгин впервые в карьере оформил третий «сухой» матч кряду и установил новый клубный рекорд московского «Динамо» по продолжительности «сухой» серии в КХЛ. После матча в Череповце «сухая» серия голкипера составила 224 минуты 56 секунд. Прежнее достижение было установлено Виталием Еремеевым в сезоне-2009/2010 (221:29).

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме с минимальным счётом 1:0.