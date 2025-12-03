«Торпедо» в Москве победило ХК ЦСКА по буллитам

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

У «Торпедо» голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачёв и Никита Шавин. В составе ЦСКА шайбы забросили Денис Зернов (дубль), Максим Соркин и Иван Патрихаев. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты нижегородского клуба.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 5 декабря в гостях встретится с «Трактором». «Торпедо» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».