«Торпедо» в Москве победило ХК ЦСКА по буллитам
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Зернов (Саморуков, Охотюк) – 03:30 (5x5) 1:1 Фирстов (Виноградов, Сизов) – 26:15 (5x5) 1:2 Летунов (Конюшков, Соколов) – 30:12 (5x4) 2:2 Соркин (Гурьянов, Дроздов) – 36:23 (5x4) 3:2 Патрихаев (Карнаухов) – 42:06 (5x5) 3:3 Ткачёв (Виноградов, Атанасов) – 43:27 (5x5) 3:4 Шавин (Чефанов) – 44:33 (5x5) 4:4 Зернов (Провольнев, Рой) – 51:24 (5x5) 4:5 Чефанов – 65:00
У «Торпедо» голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачёв и Никита Шавин. В составе ЦСКА шайбы забросили Денис Зернов (дубль), Максим Соркин и Иван Патрихаев. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты нижегородского клуба.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 5 декабря в гостях встретится с «Трактором». «Торпедо» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».
