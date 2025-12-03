«Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе хозяев шайбы забросили Борна Рендулич, Нейт Сюсиз и Кевин Лабанк. У «Салавата Юлаева» голы на свой счёт записали Артур Фаизов и Девин Броссо.
После этой победы «драконы» прервали свою четырёхматчевую серию поражений.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 5 декабря дома встретятся с «Торпедо». Уфимский «Салават Юлаев» в этот же день сыграет дома с казанским «Ак Барсом».
- 3 декабря 2025
