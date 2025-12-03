Скидки
Шанхайские Драконы – Салават Юлаев, результат матча 3 декабря 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5)     1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5)     2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4)     2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4)     3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Борна Рендулич, Нейт Сюсиз и Кевин Лабанк. У «Салавата Юлаева» голы на свой счёт записали Артур Фаизов и Девин Броссо.

После этой победы «драконы» прервали свою четырёхматчевую серию поражений.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 5 декабря дома встретятся с «Торпедо». Уфимский «Салават Юлаев» в этот же день сыграет дома с казанским «Ак Барсом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
