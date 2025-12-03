Тренер «Трактора» Рише высказался о поражении своей команды в Казани
Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в Казани.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5) 1:1 Барабанов – 33:27 (5x5) 2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5) 3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5) 3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5) 4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5) 4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5) 5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)
«Сегодня было много ошибок, потерь шайбы. Три шайбы «Ак Барса» во втором периоде привели к итоговому результату. «Ак Барс» сильно играл, много давил, но и мы допускали множество ошибок. Егор Коршков хорошую игру провёл с бывшим клубом, забросил хорошую шайбу», – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.
