Тренер «Трактора» Рише высказался о поражении своей команды в Казани

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в Казани.

«Сегодня было много ошибок, потерь шайбы. Три шайбы «Ак Барса» во втором периоде привели к итоговому результату. «Ак Барс» сильно играл, много давил, но и мы допускали множество ошибок. Егор Коршков хорошую игру провёл с бывшим клубом, забросил хорошую шайбу», – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.