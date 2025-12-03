Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов: Моторыгин поймал кураж. Он даёт «Динамо» шанс на победу в каждом матче

Козлов: Моторыгин поймал кураж. Он даёт «Динамо» шанс на победу в каждом матче
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвёл итог победной встречи с «Северсталью» (1:0 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Пыленков, Гусев) – 64:55 (4x3)    

— Создали сегодня много моментов, хоть игра и завершилась со счётом 1:0. Хочу отметить обоих вратарей. И у вратаря «Северстали», и у нашего Максима Моторыгина было много работы. Они с ней справились. Что скажу по нашей команде – терпели. Игра была непростая. Было немного удалений. Но когда представился шанс, мы его использовали.

– Как вы настраиваете Максима Моторыгина? Его серия уже больше 200 минут.
– Ну как настраиваем… Это его работа – ловить шайбы. Он поймал кураж. Влад Подъяпольский у нас приболел. Сейчас Максим даёт команде шанс на победу в каждом матче.

Удачная игра вратаря и правильные действия в обороне. Ребята выполняют задание. Это даёт нам результат. В тех моментах, которые соперники создают, нас выручает Максим. Стараемся в каждом матче играть на победу. Хорошо, что получается «на ноль», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

