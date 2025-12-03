Гатиятулин — о победе над «Трактором»: обоюдоострый матч, наш хоккей подразумевает риск

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный домашний матч с «Трактором» (5:3).

«Обоюдоострый матч. Ситуация часто менялась, нужно было реагировать, нам это удалось. Командная победа. У нас много матчей, где в каких-то отрезках мы хорошо играли в движении, было много моментов, достаточно в том числе и сегодня.

Наш хоккей подразумевает риск, но он должен быть оправданным. Наша игра быстрая, динамичная, стараемся правильные решения принимать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.