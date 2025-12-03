Гатиятулин — о победе над «Трактором»: обоюдоострый матч, наш хоккей подразумевает риск
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победный домашний матч с «Трактором» (5:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5) 1:1 Барабанов – 33:27 (5x5) 2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5) 3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5) 3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5) 4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5) 4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5) 5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)
«Обоюдоострый матч. Ситуация часто менялась, нужно было реагировать, нам это удалось. Командная победа. У нас много матчей, где в каких-то отрезках мы хорошо играли в движении, было много моментов, достаточно в том числе и сегодня.
Наш хоккей подразумевает риск, но он должен быть оправданным. Наша игра быстрая, динамичная, стараемся правильные решения принимать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 5 декабря в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот же день сыграет дома с ЦСКА.
