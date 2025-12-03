Скидки
Хоккей

Козырев прокомментировал второе подряд сухое поражение «Северстали» в матчах с «Динамо»

Козырев прокомментировал второе подряд сухое поражение «Северстали» в матчах с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:1 ОТ), которое стало для череповецкого клуба вторым подряд с бело-голубыми. В первой встрече «Северсталь» проиграла со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Пыленков, Гусев) – 64:55 (4x3)    

— Достаточно ровный матч. В овертайме сказалось мастерство соперника. У них было большинство, и они им воспользовались.

– В этом сезоне в двух матчах не удалось забросить в ворота «Динамо». Как можете объяснить?
– Хорошей игрой соперника в обороне. Разные моменты мы создавали. Были моменты, не хватило реализации.

– Насколько довольны итогом домашней серии – шесть побед в восьми играх?
– Любой тренер будет доволен, если его команда выиграет шесть матчей из восьми, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

