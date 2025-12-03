Козырев прокомментировал второе подряд сухое поражение «Северстали» в матчах с «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:1 ОТ), которое стало для череповецкого клуба вторым подряд с бело-голубыми. В первой встрече «Северсталь» проиграла со счётом 0:3.

— Достаточно ровный матч. В овертайме сказалось мастерство соперника. У них было большинство, и они им воспользовались.

– В этом сезоне в двух матчах не удалось забросить в ворота «Динамо». Как можете объяснить?

– Хорошей игрой соперника в обороне. Разные моменты мы создавали. Были моменты, не хватило реализации.

– Насколько довольны итогом домашней серии – шесть побед в восьми играх?

– Любой тренер будет доволен, если его команда выиграет шесть матчей из восьми, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.